Ellenbach. In der Nacht zum Sonntag fiel einer Heppenheimer Polizeistreife ein in Schlangenlinien fahrender Autofahrer in der Ortsdurchfahrt von Ellenbach auf. Wie es in einem Bericht der Beamten heißt, durchfuhr der Fahrer die Tempo-30-Zone in der Ortsmitte deutlich zu schnell. Der Tacho des Streifenwagens habe bei der Nachfahrt rund 80 Kilometer pro Stunde angezeigt.

AdUnit urban-intext1

Bei der Überprüfung des 34-jährigen Fahrers sei festgestellt worden, dass dieser alkoholisiert gewesen sei. Ein Atemalkoholtest habe 1,75 Promille angezeigt. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. pol