Eulsbach. Wer am Wochenende im Odenwald vor die Tür trat, kam dabei in den Genuss von frühlingshaftem Wetter. Das zeigt auch diese Aufnahme, die BA-Fotograf Thomas Neu bei Eulsbach gemacht hat. Beschaulich liegt das Dorf in der Sonne da, oben drüber thront die Lindenfelser Burg. In den nächsten Tagen dürfte es schwerer werden, solche Bilder einzufangen: Es ist Regen vorhergesagt. red/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1