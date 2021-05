In Eulsbach ging es sogleich um den Radweg

Eulsbach. Die erste Sitzung des Eulsbacher Ortsbeirats nach den Kommunalwahlen hat im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach stattgefunden. Mit dabei waren Bürgermeister Michael Helbig und zahlreiche Bürger, die Sitzung war öffentlich. Ortsvorsteher Wilhelm Fendrich bat Helbig, das Amt des Wahlleiters zu übernehmen. In dieser Funktion begrüßte er die Bürger und die gewählten Kommunalpolitiker.

Achim Wörle rückt für Maximilian Klöss in den Ortsbeirat von Eulsbach nach, da dieser zum Ersten Stadtrat von Lindenfels gewählt wurde. Er darf deshalb nicht auch im Ortsbeirat von Eulsbach kommunal politisch tätig sein.

Neue Leitplanke gewünscht

Im Anschluss wurde Wilhelm Fendrich mit zwei Stimmenthaltungen wieder zum Eulsbacher Ortsvorsteher gewählt. Sein Stellvertreter ist Jörg Marquard, bei seiner Wahl gab es zwei Enthaltungen. Schriftführerin ist Christine Wagner, Achim Wörle fungiert als ihr Stellvertreter.

Fünftes Mitglied im Ortsbeirat ist Thomas Werner. Bürgermeister Michael Helbig gratulierte dem frisch gewählten Ortsbeirat. Der Ortsvorsteher Wilhelm Fendrich rief den Punkt Verschiedenes auf der Tagesordnung auf. Thomas Werner setzte sich für eine dicke Leitplanke am Glascontainer in Eulsbach ein. Dahinter liegt der Dorfplatz von Eulsbach, wo Kinder auf den Schulbus warteten, wie er zu bedenken gab. Zudem finde auf dem Dorfplatz das Brückenfest statt – unter normalen Umständen. An der besagten Stelle träfen sich viele Eulsbacher spontan, um in gemütlicher Runde Bier zu trinken und Bratwurst zu essen.

Hessen Mobil wird eingeladen

Der neue Eulsbacher Ortsbeirat beschloss, die Verkehrsbehörde Hessen Mobil zu einer Ortsbesichtigung, einzuladen. „So hören wir, welche Möglichkeiten es gibt, dort eine Leitplanke, als Schutz vor dem Verkehr anzubringen“ so Ortsvorsteher Fendrich.

Der zweite Punkt unter Verschiedenes war der schon lange geäußerte Wunsch nach einem Radweg nach Fürth. Thomas Werner geht die Umsetzung nicht schnell genug, auch wenn das Land Hessen jetzt Gelder für neue Radwege zur Verfügung stellt. Bürgermeister Helbig erklärte: „Ich habe schon mit dem Fürther Kollegen gesprochen; es wird noch mit den Grundstückseigentümern verhandelt“. Thomas Werner brachte die Idee vor, den Radweg über ein Privatgrundstück zu führen, ähnlich wie der Gerichtspfad.

Der Besitzer habe wohl nichts dagegen, auch wenn ein Stück geschottert werden müsste, damit die Fahrradfahrer nicht in der Wiese versinken. Bürgermeister Michael Helbig wies darauf hin, dass im Außenbereich von Ortsteilen nicht einfach so ein Stück Wiese geschottert werden dürfte. Das gehe nur mit Zustimmung der Naturschutzbehörde. Man beschloss, erst einmal abzuwarten bis offiziell ein Radweg von Schlierbach nach Ellenbach gebaut wird. In diesem Zuge soll wohl auch die Bushaltestelle barrierefrei werden.

