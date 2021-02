Lindenfels. In den Lindenfelser Kindergärten könnte in den kommenden Jahren der Platz knapp werden. Zur jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung legte Bürgermeister Michael Helbig Zahlen des Bergsträßer Jugendamts vor.

AdUnit urban-intext1

Demnach wird damit gerechnet, dass der Bedarf bis 2023 so weit steigt, dass es eine zusätzliche Gruppe für Kinder über drei Jahre braucht. Derzeit gibt es in den beiden Tagesstätten in Lindenfels und der Kernstadt eine Betriebserlaubnis für bis zu 160 Ü-3-Plätze. Die Anzahl schwankt, weil altersübergreifende Gruppen flexibel mit Kindern über oder unter drei Jahren belegt werden können.

Beschlüsse zu den Zahlen fasste die Stadtverordnetenversammlung noch nicht. Die Fraktionen sind angehalten, intern zu beraten. Der Magistrat hatte um Hinweise gebeten, wie damit umgegangen werden soll. kbw