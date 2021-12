Impfteam kommt nach Lindenfels

Lindenfels. Wie bereits angekündigt bietet der Kreis Bergstraße wieder Corona-Impfmöglichkeiten für alle Altersgruppen an. Am Mittwoch, 8. Dezember, findet im Lindenfelser Bürgerhaus von 11 bis 18 Uhr ein dezentraler Impftermin statt.

Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten werden an diesem Tag die Obere Burgstraße und der Parkplatz „Löwenbrunnen“ gesperrt, wobei gehbehinderten und älteren Personen, die zum Impftermin gebracht werden, die Zufahrt ermöglicht wird. Wegen dem erwarteten Andrang setze die Stadt auch auf die Einsicht der gehfähigen Personen, die andere Parkflächen nutzen können, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Es gelte, in und vor dem Gebäude die Abstandsregeln einzuhalten. Im Gebäude und in der Warteschlange vor dem Gebäude bestehe Maskenpflicht.

400 Dosen Biontech stehen bereit

Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt. Letztere kann nur angeboten werden, wenn die vorangegangene Corona-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Bei Impfungen mit Johnson & Johnson ist ein vierwöchiger Abstand zur Verabreichung.

Nach derzeitigem Stand stehen rund 400 Impfdosen des Impfstoffs von Biontech (mRNA Impfstoff) zur Verfügung. Der Impfstoff v ist zugelassen für Personen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen zur mobilen Impfung in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig und auch nicht möglich – es wird in der Reihenfolge des Eintreffens geimpft, so lange, bis alle Impfdosen aufgebraucht sind. Je nach Nachfrage kann es zu Wartezeiten kommen.

Dokumente sind mitzubringen

Zur Impfung sind der Impfpass und die Gesundheitskarte mitzubringen. Wenn es sich bei der Impfung um eine Zweit- oder Drittimpfung handelt, sind die Dokumentation der vorangegangenen Impfung mitzubringen, sofern diese nicht im Impfzentrum des Kreises Bergstraße stattfanden.

Benötigt werden zum Termin außerdem das Aufklärungsblatt und der Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert-Koch-Instituts ausgefüllt mitgebracht werden.

Für einen reibungslosen Ablauf sollen die zu Impfenden Personen die nachstehenden Bögen herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt mitbringen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Formulare gibt es auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile sowie rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile). red

Info: Weitere Informationen gibt es unter kreis-bergstrasse.de