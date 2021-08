Impfbus des Kreises Bergstraße machte in Lindenfels Station

Lindenfels. Im Rahmen der „Impftour“ des Kreises Bergstraße in den Kommunen schlug der Impfbus in Lindenfels seine Zelte auf. Dreieinhalb Stunden lang war vor dem Feuerwehrhaus die Anlaufstelle für Impfwillige ab dem 18. Lebensjahr. Verwendet wurde der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem eine Impfung für den vollen Schutz reicht. Die „Impftour“ erstreckt sich in den kommenden Tagen noch auf weitere Kommunen im Kreisgebiet, darunter sind am kommenden Dienstag Gorxheimertal und Abtsteinach. tz/Bild: Lotz

