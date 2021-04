Im Waisenhaus die Verfolgung überlebt

„Wie kann man nur so grausam sein?“ In dieser von einer zutiefst erschütterten Zehntklässlerin geäußerten Frage kommt das komplette Unverständnis über die Gräueltaten der Nazi-Schergen in Deutschland ab 1933 zum Ausdruck. Schon vor dem Gespräch mit der Zeitzeugin Henriette Kretz war den Schülern der Fürther Heinrich-Böll-Schule (HBS) klar, dass der Nazi-Terror kein „Vogelschiss in der

...