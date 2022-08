Im Odenwald werden händeringend Pfarrer gesucht

Winterkasten. Vieles ist im Umbruch in den beiden großen Kirchen in Deutschland. „Ekhn 2030“ nennt sich der Reformprozess der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), „Pastoraler Weg“ heißt es bei den Katholiken. Bei der Synode des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald wurde dies an einer Person besonders deutlich: Andreas Reifenberg, Dekanatsreferent des Katholischen Dekanats Dieburg, war zum letzten Mal zu Gast. Zum Monatsende wird sein Dekanat aufgelöst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Veränderungen waren auch das Thema der Andacht der stellvertretenden Dekanin Evelyn Bachler zu Beginn der Tagung. Schon im Alten Testament gebe es viele Geschichten, in denen vertraute Wege verlassen wurden, zum Teil unter großem Murren.

Begleitet wurde sie von Dekanatskantor Ulrich Kuhn. Der Groß-Umstädter Bürgermeister René Kirch schickte einen Videogruß, in dem er die gute Zusammenarbeit mit den Ehren- und Hauptamtlichen des Dekanats hervorhob.

Zwei weitere Pfarrer im Ruhestand

Warum der Umbau der EKHN notwendig ist, zeigt sich schon an der Liste der offenen Pfarrstellen im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. Die wird immer länger. „Die geburtenstarken Jahrgänge gehen wie in der Gesellschaft, so auch in unserer Landeskirche vermehrt in den Ruhestand“, sagte Dekan Joachim Meyer. „Leider ist es immer mehr eine Ausnahme, dass sich eine Pfarrperson auf eine freie Stelle bewirbt. Es kommen zu wenig nach. Fachkräftemangel gibt es auch in der Kirche.“

Zur Situation der Pfarrstellen berichtete der Dekan, dass bereits seit dem Herbst 2020 die Dreiviertel-Stelle in Langstadt-Schlierbach vakant sei und seit Ende vergangenen Jahres eine Pfarrstelle in Dieburg. Zum 1. August verließen nun Frank Fuchs (Babenhausen) und Felix Heinz (Lengfeld und Habitzheim) das Dekanat. Zum 1. Oktober verabschiedet sich Michael Merbitz-Zahradnik (Groß-Zimmern) in den Ruhestand, zum 1. Februar folgt dann noch Friedmann Reeh (Beerfurth).

In Reichelsheim ist Erika Häring seit Anfang des Jahres außer Dienst. Sie wird durch den Winterkäster Pfarrer Sebastian Hesselmann vertreten. Seit dem 1. Mai arbeitet Michaela Meingast mit einem Viertel-Springerauftrag in Wiebelsbach.

Präses Ulrike Laux berichtete darüber, dass der Dekanatssynodalvorstand, das Leitungsgremium des Dekanats, neue Umweltleitlinien und Beschaffungskriterien beschlossen habe. Diese sind auf Nachhaltigkeit und fairen Einkauf ausgerichtet.

Was „Ekhn 2030“ anbelange, so habe es inzwischen Treffen in allen bestehenden Nachbarschaftsbereichen gegeben. Wie die Kirchengemeinden künftig miteinander kooperieren könnten, damit befassten sich nun die entsprechenden Steuerungsgruppen. Die Entscheidung über die Zuschnitte der Nachbarschaftsräume treffe die Dekanatssynode im Herbst nächsten Jahres, sagte Präses Laux.

Strampeln für die Musik

In der Pause feierte die Sicht-Bar ihre Premiere. Bislang hatten die Synodalen immer nur von dem neuen mobilen Jugendprojekt des Dekanats gehört. Nun konnten sie es auch erleben. Die Sicht-Bar ist ein quietschgrüner Anhänger, der Nachhaltigkeitsmodule an Bord hat, aber auch lässige Sitzgelegenheiten, hausgemachte Limonaden und Cocktails.

Damit verwöhnte die Evangelische Jugend die Synodalen und stellte die Nachhaltigkeitsstationen vor – darunter ein Fahrrad, auf dem jemand strampeln muss, um Strom für die Musik zu erzeugen.

Nach der Pause folgte eine engagierte Debatte über den Stand von „Ekhn 2030“ und insbesondere über die Schwierigkeiten bei den Gebäudeplanungen. Bei der ersten Umfrage anlässlich einer Probesynode im Winter haben 70 Prozent der Synodalen als Grund für ihr Engagement angegeben, dass sie Kirche gestalten wollen. Was das heißt, darüber tauschten sich die Synodalen in Kleingruppen aus. Auf Dekanatsebene soll nun ein Netzwerk mit verschiedenen Themen gebildet werden.

Die Synode ist das regionale Kirchenparlament des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Es besteht aus 75 Personen und vertritt insgesamt 40 Kirchengemeinden mit rund 51 000 Mitgliedern zwischen Babenhausen und Winterkasten. red