Es sei wichtig, sich politisch zu beteiligen, findet Ilka Weber aus Winterkasten. Vor allem in Sachen Digitalisierung und schnelles Internet wolle sie mitentscheiden – in ihrem Heimatort sei die Verbindung nicht gerade die beste. Deshalb kandidiert die 23-Jährige bei der Kommunalwahl am 14. März für einen Sitz in der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung. Auf der Liste der Lindenfelser

...