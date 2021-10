Lindenfels. Die evangelische Gemeindepädagogin Lydia möchte sich mit Mitgliedern der Kirchengemeinde am Dienstag, 12. Oktober, über Möglichkeiten für neue Veranstaltungen in Lindenfels austauschen. Beginn der Ideenwerkstatt ist um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Viele Ideen seien ihr in Gesprächen schon genannt worden, erläutert Ploch. Nun gelte es, Ideen zu sammeln und darüber zu diskutieren. Ploch bittet um Anmeldung bis Dienstag, 5. Oktober. red

