Lindenfels. Mit 100 Euro aus der Geldkassette sind Kriminelle aus einem Fenster des Pfarrhauses in der Burgstraße in Lindenfels geflüchtet. Zuvor wurde zwischen Donnerstag (24.03.), 18.45 Uhr und Freitagabend (25.03.), 19.55 Uhr ein rückwärtiges Fenster des Gebäudes aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Die Einbrecher haben im Anschluss die Büroräume durchsucht. Die Polizei in Bensheim (K 41) ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise unter 06251 / 8468-0 entgegen.

