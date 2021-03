Lindenfels. Der Hospizdienst Odenwald des Evangelischen Dekanats Bergstraße hat rund um den Jahreswechsel mehr als 4000 Euro an Spenden erhalten. Damit erweitert sich der finanzielle Spielraum für wichtige Arbeitsfelder. Der Hospizdienst Odenwald hat seinen Sitz in Wald-Michelbach und befindet sich in der Trägerschaft des Evangelischen Dekanats. Er ist in der Stadt Lindenfels und außerdem in den Überwald-Gemeinden sowie im Weschnitztal aktiv.

„Wir können unserem Trauercafè – sobald Treffen wieder möglich sind – einen würdigen Rahmen geben. Unsere Trauerbegleiter können wir mit neuen Materialien ausstatten, die dringend notwendige Ausweitung der Arbeitsstunden unserer Verwaltungskraft finanzieren oder den Menschen, die wir begleiten, auch einmal mit einem Mitbringsel eine kleine Freude bereiten“, skizziert die Leiterin des Hospizdienstes Felicia Schöner die neuen finanziellen Möglichkeiten.

Ausbildung im September geplant

Für die Spenden sei sie sehr dankbar – fast mehr aber noch für das Gefühl, dass die Arbeit des Hospizdienstes von vielen Menschen im Überwald und im Weschnitztal geschätzt und getragen werde.

In diesem Jahr möchte der Hospizdienst zudem um neue Aktive für die ehrenamtliche Hospizbegleitung werben. Für Interessierte ist voraussichtlich ab September eine entsprechende Ausbildung geplant.

Der Hospizdienst begleitet Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und steht ihren Angehörigen bei. „Das ist eine sensible Aufgabe und verlangt eigene innere Kraft sowie gutes Einfühlungsvermögen. Die Ehrenamtlichen werden deshalb intensiv geschult und auf ihre Aufgaben vorbereitet“, betont Felicia Schöner.

Die Begleitung von Menschen am Lebensende erfordert nach Angaben des Hospizdienstes die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, mit persönlichen Abschieden und Verlusten. Dies setze physische und psychische Belastbarkeit voraus sowie die Bereitschaft zur Diskretion und Verschwiegenheit. Für die Mitarbeit sollten Ehrenamtliche ein bis fünf Stunden pro Woche zur Verfügung stehen.

„Es wäre wunderbar, wenn sich der eine oder die andere fände, der oder die bereit wäre, die herausfordernde aber zutiefst befriedigende Aufgabe anzunehmen, den letzten Lebenstagen der Menschen Nähe und Zuwendung zu geben“, erklärt Felicia Schöner. Interessierte können beim Hospizdienst weitere Informationen über die Ausbildung erhalten und außerdem das Team und die Arbeit kennenlernen. red