Auf die Arbeit aufmerksam machen und neue Ehrenamtliche gewinnen, das ist Ziel des Hospizdienstes Odenwald, der sich vorwiegend über Spenden finanziert. Der Hospizdienst Odenwald mit Sitz in Wald-Michelbach befindet sich in Trägerschaft des Evangelischen Dekanats Bergstraße. Er ist in Lindenfels, den Überwald-Gemeinden und im Weschnitztal aktiv.

„Wir Lions unterstützen die Hospizarbeit

...