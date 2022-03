Mit großer Freude wurde der Hilfstransport für die Ukraine aus Lindenfels am Samstag in Pawlowiczki in Empfang genommen. Die Feuerwehr Lindenfels war mit einer Abordnung in die Partnerstadt gefahren. Unter der Regie des stellvertretenen Stadtbrandinspektors Stefan Schepula machten sich Thomas Höbel, Sascha Langer, Sefkan Erdem und Kim Hübner auf die Fahrt nach Pawlowiczki. Mit dabei war auch

...