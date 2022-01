Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hochwasser - Volker Vollrath aus Rimbach hilft Menschen in einer Flutregion, in der Unterstützung nur schleppend ankommt Hilfe aus dem Odenwald für Opfer an der Erft

Bei der Flutkatastrophe im Sommer sind auch am Ufer der Erft schwere Verwüstungen entstanden. Regelmäßig fährt der Rimbacher Brandschutz-Experte Volker Vollrath in die Region, um zu helfen.