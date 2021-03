Lindenfels. Auch in der coronabedingten Zwangspause des Drachenmuseums sind Vereinsmitglieder mit Arbeiten im und am Museum beschäftigt. Heiner Wider hat in den vergangenen Wochen die Büsche und Sträucher in den Rabatten des Drachengartens für den Frühlingswuchs vorbereitet. Bei der Abfuhr des Grünschnittes halfen ihm Regina und Rangold Richter, Rudi Schmidt und Peter C. Woitge.

Sonderausstellung geplant

Die unschönen Hinterlassenschaften von Tauben und Elstern, die sich anscheinend in der besucherarmen Zeit im Drachengarten wohlfühlen, wurden von Rudi Schmidt mittels Dampfstrahler beseitigt. Darüber hinaus wurden von ihm auch Sandsteinskulpturen gesäubert. Für die erste Sonderausstellung im Jahr 2021 im Drachenmuseum wurden die Bilder von elf Künstlerinnen inzwischen zur Verfügung gestellt. In den nächsten Tagen wird die Ausstellung von Isabel Blessing eingerichtet.

Die Gemeinschaftsausstellung sollte eigentlich am 10. April eröffnet werden. Da das Museum weiterhin geschlossen ist – voraussichtlich bis zum 18. April – kann ein neuer Termin der Eröffnung noch nicht genannt werden.

Die Bartagame Harry ist nun auch bereits seit Monaten bei Familie Monika und Peter Konze in Glattbach in dem extra für ihn angeschafften zweiten Terrarium zu Hause. Trotz guter Pflege hoffen Harry und mit ihm die Verantwortlichen für das Drachenmuseum sowie viele Freunde dieser Einrichtung, dass es bald wieder heißt: „Das Drachenmuseum ist geöffnet“. Bis dahin ist aber noch Geduld nötig. red