Helfer besserten Schäden am Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus aus

Kolmbach. Gleich an drei Stellen wurde am Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus gearbeitet. Aus den Mitteln des Ortsbeirates war Farbe gekauft worden. Nach einem Aufruf von Ortsvorsteher Kurt Dersch fanden sich einige freiwillige Helfer. Die Fenster im Vereinsraum haben einen Holzrahmen, was immer der Pflege bedarf. Da die Farbe abgeblättert war, wurden sie neu gestrichen. An der Hauswand in Eingangsnähe waren Stellen schadhaft geworden. Diese wurden gereinigt und gestrichen. Eine dritte Gruppe kümmerte sich um die Außenfassade im Hof. „Stück für Stück bringen wir alles wieder in Ordnung“, so Ortsvorsteher Kurt Dersch. jhs/Bild: Neu

