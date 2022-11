In Nicole Agostins Büro in der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Neunt- und Zehntklässler der integrierten Gesamtschule nutzen die Chance, um sich von Agostin, zuständig für die Berufsorientierung, beraten zu lassen. Sie organisiert Termine mit der Agentur für Arbeit, damit die Jugendlichen das Gespräch mit Berufsberater Björn Fuchs suchen

...