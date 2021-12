Heinrich-Böll-Schule erhält Mint-Zertifikat

Fürth. Die Heinrich-Böll-Schule gehörte vor einigen Jahren zu den ersten Schulen in der Region, die das Fach „Naturwissenschaften“, eine Synthese aus Biologie, Physik und Chemie, in den fünften und sechsten Klassen einrichtete. Schnell wurde „Nawi“ zum Lieblingsfach der jüngsten Schüler der integrierten Gesamtschule. Chemie und Physik machten plötzlich ebenso viel Spaß wie Biologie. Die naturwissenschaftlichen Fachschaften reagierten auf diesen Trend: Sie entschieden sich dafür, Nawi auch im siebten Jahrgang anzubieten. Die HBS hat damit ein Alleinstellungsmerkmal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Entwicklung ist nur ein Mosaikstein im Gesamtwerk, das unter dem Namen „Mint“ firmiert. Hinter dieser Abkürzung verstecken sich die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „Wir haben an der HBS schon frühzeitig festgestellt, dass sich diese Fächer ideal ergänzen, dass sie immer wichtiger werden im späteren Berufsleben unserer Schüler. Es war an der Zeit, die Mint-Fächer ins Rampenlicht zu rücken“, erklärt Schulleiter Alexander Hauptmann, der viele Projekte im Fach Informatik initiierte.

Der Technikbereich an der HBS gilt als sehr gut ausgestattet, etwa mit CNC-gesteuerten Fräsmaschinen in der Metallabteilung. Die Schüler können am Computer Konstruktionszeichnungen erstellen und dann die Maschinen ansteuern, die aus Metall das gewünschte Werkstück fräsen.

Alle Vorgaben längst erfüllt

Die Mathematiker ihrerseits animieren ihre Schüler immer wieder mit Wettbewerben dazu, sich für dieses Fach zu begeistern. Es gehe darum, so die Fachschaft, die Meinung, Mathematik sei schwer und langweilig zugleich, zu widerlegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Chemiefachschaft weckt das Interesse der Schüler mit verschiedenen Projekten. Fachlehrerin Agnieszka Pietrzak bietet einen Kurs „Chemie im Alltag“ an und nimmt mit Jugendlichen am hessenweiten Wettbewerb der Universität Frankfurt unter dem Motto „Chemie – mach mit“ teil.

In der Vergangenheit unternahm die Fachschaft auch Exkursionen zum Chemieunternehmen Basf, um dort hautnah zu erleben, wie in Laboren gearbeitet wird.

Als die Fachschaften der Mint-Fächer Bilanz ihrer Aktivitäten zogen, wurde schnell klar, dass man damit längst alle Voraussetzungen für die Zertifizierung zur „Mint-Schule“ erfüllte. Jetzt galt es, die Projekte zu beschreiben, die Aktivitäten zu dokumentieren und die Arbeit in diesen Bereichen zu skizzieren.

„Die Zertifizierung klappte auf Anhieb. Wir haben sofort alle Bedingungen erfüllt“, betont Schulleiter Hauptmann. Das Zusammenspiel zwischen der Digitalisierung – die HBS ist auch als „Digitale Schule“ zertifiziert – und den Mint-Fächern war gerade während der Pandemie von entscheidender Bedeutung für einen Lernerfolg unter schwierigen Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Die Zertifizierung ist für uns Ansporn, auch in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Mint-Fächer zu legen“, erklärt der Schulleiter. In einer technisierten Welt, die auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen basiere, seien die genannten Fächer von immenser Bedeutung. red