Schlierbach. Der Gesangverein Sängerlust Schlierbach ist für seinen Ideenreichtum bekannt. Am Sonntag, 3. Oktober, gibt es nun eine Spezialsingstunde. Darin spielt nicht der klassische Chorgesang die wichtigste Rolle, sondern der Verein will mit allen, die Lust am Singen haben, Odenwälder Heimatlieder und Schlager singen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jeder der gerne singt, aber nicht unbedingt immer in einem Chor mitsingen möchte, ist eingeladen. Hans-Dieter Seyfert, der Vorsitzende und Vizechorleiter der Sängerlust, wird die Spezialsingstunde leiten. Beginn der Proben im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach ist um 10.30 Uhr. Die 3 G-Regel ist zu beachten. red