Hauptversammlung mit Ehrungen

Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels lädt für morgen (Sonntag) zu einer Kurzwanderung mit Ehrung langjähriger Mitglieder und der fleißigsten Wanderer ein. Außerdem findet die Hauptversammlung statt. Nach der Sitzung werden Bilder aus den vergangenen Wanderjahren gezeigt. Auch ein Quiz ist vorgesehen.

Um 14 Uhr treffen sich die Wanderer am Lindenplatz zu einer Tour nach Winkel. Um 14.30 Uhr fährt ein Bus der Firma Auto-Schmidt die Ehrengäste und Nicht-Wanderer vom Moëlanplatz aus zum Hotel Zum Wiesengrund in Winkel. Zur Teilnahme an der Sitzung ist die 2G-Plus-Regel verbindlich oder eine Booster-Impfung nötig.

Um Anmeldung für den Bustransfer wird gebeten, ebenso für die Teilnahme an der Kurzwanderung. Die Rückfahrt nach Lindenfels erfolgt mit dem Bus gegen 18 Uhr. red

