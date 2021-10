„Unterwegs in Polen“ ist eine gemeinsame Veranstaltung vom Freundeskreises Pawlowiczki und dem katholischen Frauenbund Lindenfels am Dienstag, 16. November, überschrieben. Zu Gast ist Hans Bollinger, der humoristisch von seinen Erlebnissen in Polen berichtet.

Hans Bollinger ist Pädagoge, Musiker, Schulleiter und Volkssänger und mit einer Polin verheiratet. Seit 40 Jahren bereist er das

...