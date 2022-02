Hang am Teufelsloch wird gesichert

Lindenfels. Am kommenden Montag, den 28. Februar, beginnen im Auftrag der Straßenmeisterei Bensheim Bauarbeiten zur Instandsetzung einer Felshangsicherung an der Bundesstraße 47, östlich von Lindenfels, auf Höhe des sogenannten Teufelslochs. Das kündigte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Regelung per Ampel

Die Arbeiten werden im Zeitraum zwischen 7 und 16 Uhr unter halbseitiger Sperrung durchgeführt und dauern insgesamt voraussichtlich bis Mitte März, heißt es von Hessen Mobil weiter. Der Verkehr werde in dieser Zeit mittels Baustellenampel geregelt.

Von November 2020 bis zum Sommer des vergangenen Jahres wurden im genannten Bereich bereits umfassende Bauarbeiten zur Herstellung von Felssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Im vergangenen Herbst wurden dann Teile dieser Felshangsicherung durch das Sturmtief Ignatz beschädigt. Damals musste der Verkehr über Winterkasten umgeleitet werden, die Arbeiten am Hang verzögerten sich. Die Sturmschäden sollen nun im Rahmen der kommenden Instandsetzungsarbeiten beseitigt werden, wie Hessen Mobil ausführt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2