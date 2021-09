Gutes Augenmaß beim Schätzspiel der CDU Lindenfels

Lindenfels. Ein gutes Augenmaß bewies Getrud Bickel aus Heppenheim, die beim Sommerfest der CDU Lindenfels beim Schätzspiel am besten lag. In einem Glas musste die Anzahl von Nudeln erraten werden. Es waren 346 Stück, die in das Glas passten – und Bickel tippte mit 330 Stück ziemlich gut.

Zumindest so gut, dass sie den ausgelobten Präsentkorb gewann und diesen jetzt abholte. Fraktionsvorsitzender Peter Kurfürst überreichte den Korb mit Odenwälder Leckereien.

Mit auf dem Bild sind die Stadtverordneten Markus Kluge und Dagmar Pfeil sowie der Vorsitzende des Stadtverbandes, Udo Pfeil (von links) red/Bild: cs