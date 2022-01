„Grundlagen der Freiheit nicht vergessen“

Lindenfels. „Sicher war die Tätigkeit im Rathaus der Stadt Lindenfels und Ansprache durch die Bürger, wie wahrscheinlich in vielen anderen öffentlichen Einrichtungen, deutlich anspruchsvoller, als vor der Pandemie“, schreibt Bürgermeister Michael Helbig in seiner Neujahrsrede für 2022. Es zeige sich aber, wie in einem Brennglas, „dass wir die Grundlagen unserer freiheitlichen Ordnung zu selbstverständlich hinnehmen, aber sie sind bedroht“, betont er. Symbolhaft dargestellt werde dies durch radikale Menschen, die in den USA vor fast genau einem Jahr versuchten, das Capitol zu stürmen: „Oder die Impfgegner und Corona-Leugner bei uns. Die Bilder aus den öffentlichen Medien sind uns allen präsent – immer noch“.

Demokratische Wahlen würden als „gestohlen“ bezeichnet und wissenschaftliche Fakten immer öfter mit dem „gesunden Menschenverstand“ angezweifelt – „Was ist daran eigentlich gesund?“, fragt sich der Chef der Stadtverwaltung.

Es gilt Helbigs Ansicht nach, nicht gleichgültig zu bleiben angesichts der Bedrohungen, die freie Gesellschaften gerade erlebten und sich einzusetzen für offene Diskussionen, Rechtsstaatlichkeit und regelhaften Wettbewerb. Jeder sei gefragt: „Wenn wir vergessen, was die Grundlagen unserer Freiheit sind und wie sie erkämpft wurden, laufen wir Gefahr, sie zu verlieren. Setzen wir uns dafür ein, sie zu erhalten.“

Die Geschichte, gerade in Deutschland, halte eine Fülle von Lehren und Erfahrungen bereit. Der Blick auf den Alltag in früheren Zeiten, ihre Lebensbedingungen, die medizinische Versorgung und die Mitspracherechte in Politik und Gesellschaft mache deutlich, dass es in allen Lebensbereichen kolossale Fortschritte gegeben hat. All das – gleiche Rechte und Rechtsstaatlichkeit, politische Teilhabe und demokratische Machtverteilung, offene Chancen auf Lernen und sozialen Aufstieg – sei hart erkämpft worden. „Wenn wir nicht wissen, wie diese Freiheiten errungen wurden, sind wir blind dafür, wie bedroht sie heute sind“, ist der Bürgermeister überzeugt.

Die Welt als Ort der Konflikte

Es gebe keine Verschwörung anonymer Weltenlenker, es gebe keine Gesetze der Geschichte, die den Menschen zwingen, sich auf bestimmte Weise zu verhalten. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sei rationales Denken und Handeln langfristig ebenso überlegen wie in Wissenschaft und Technik. Wer Rationalität verachte, werde am eigenen Unverstand zugrunde gehen.

Die Welt sei immer ein Ort der Kriege und Konflikte gewesen – nur das man das heute in Echtzeit am Smartphone oder Tablet verfolgen könne. Es gehe immer um Macht, um Herrschaftsgebiete, um Ressourcen. Auch Europa sei voll blutiger Kämpfe, wie dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648), gefolgt von der Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges, der Grundlage für den Zweiten Weltkrieg.

Danach sei es den europäischen und nordamerikanischen Nationalstaaten gelungen, die Interessen der Menschen zu friedlichem Wettbewerb und allgemeinem Wohlstand umzulenken. Das sei kein Zufall, sondern die Konsequenz des Nachdenkens über die Geschichte und der Erfahrungen zweier Weltkriege. Deren Ursachen seien dogmatische Ideologien und autoritäre Wahrheitsansprüche.

Die Gefahren, die von ihnen ausgehen, seien keineswegs gebannt. „Wir müssen bereit sein, unsere offene Gesellschaft und ihre Prinzipien gegen jede Form autoritärer Bedrohung zu verteidigen – militärisch, wirtschaftlich, intellektuell, damit uns keine neue Welle der Gewalt erfasst“, appelliert Helbig.

Die zentrale Frage sei dabei die Beachtung der Menschenrechte. Wer behaupte, sie seien nichts als eine kulturelle Erfindung – eine Konstruktion des Westens etwa, die in anderen Kulturen nicht gelte –, spreche denen, deren kulturelle Eigenheit er zu schützen behauptet, das Menschsein ab. Wenn Religionen oder Ideologien die Freiheit des einzelnen Menschen oder der Geschlechter und die allgemeinen Menschenrechte bestreiten, propagierten sie Akte der Gewalt. kbw/red