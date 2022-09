Die Lautertaler Grünen fordern mehr Verkehrssicherheit an der Mittelpunktschule in Gadernheim. „Mit beträchtlichem Entsetzen haben wir Grüne die neuen Messdaten der Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Mittelpunktschule in Gadernheim zur Kenntnis genommen. Damit ist nun bewiesen: 83 Prozent der Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern. Damit

...