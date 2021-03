Lindenfels. Die Lindenfelser Grünen fordern ein Umdenken in der Waldbewirtschaftung. „Der Lindenfelser Wald ist in einem sehr schlechten Zustand. Der geringe Niederschlag und die große Hitze machen auch unserem Wald schwer zu schaffen – und ein Ende ist nicht in Sicht“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Sie erinnern dabei daran, dass der Revierförster bei der Vorlage des Waldwirtschaftsplans für 2021 von einer „Katastrophenbewältigung“ sprach, die jetzt nötig sei.

„Die sich verändernden klimatischen Bedingungen erfordern, dass wir reagieren und den Wald wieder stärken – wir brauchen eine ökologische Waldwende,“ Grünen-Spitzenkandidat Jochen Ruoff. Neben dem Schutz der bestehenden Buchenwälder, besonders der alten Bäume, sei der Aufbau eines klimastabilen und baumartreichen Mischwaldes, der künftigen Wasserbilanzen angepasst ist, ein neues Waldentwicklungsziel. „Unser Wald soll der Erholung, der Artenvielfalt und dem Klimaschutz dienen und kein wirtschaftlicher Nutzwald sein, mit dem für den Haushalt Gewinn erzielt wird,“ ergänzt Rüdiger Meinecke, der Platz 3 der Liste des Stadtverbands kandidiert.

Die Grünen schlagen vor, den Wald weitgehend sich selbst zu überlassen und nur noch die Wanderwege zu sichern. Selbstaussaat schaffe hier den Baumnachwuchs, neue Pflanzen und Tiere könnten sich ansiedeln. Die bestehenden Bäume könnten älter werden, mehr CO2 aufnehmen und so stärker zum Klimaschutz beitragen als junge Bäume. Auch die bereits vorhandenen Kahlflächen könne man oft nach der Selbstaussaat durch noch benachbarte gesunde Bäume überlassen. Schweres Gerät, das den Boden verdichte und Lebewesen störe, habe dann im Wald nichts mehr zu suchen.

Eiche und Weißtanne anpflanzen

„Um wieder einen gesunden Wald zu erhalten, müssen wir ihn jetzt unbedingt aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen. Wir können dann seine Widerstandskraft fördern, indem wir bestehende Bäume altern lassen und gleichzeitig durch ihre Samen für eine Waldverjüngung sorgen. So wird unser Wald nicht sterben, sondern sich anpassen,“ so das Fazit von Martin Krey, der aktuell die Grünen im Umweltausschuss vertritt.

Bei Neuanpflanzungen solle man auf einheimische Arten wie etwa Weißtanne und Eiche setzen, die sich bislang als weitgehend klimaresistent gezeigt hätten. Wichtig zum Schutz gegen Klimaeinflüsse und Schädlinge scheine vor allem die Mischung des Waldes mit verschiedenen Baumarten zu sein.

In der vergangenen Legislatur hatte die Fraktion den Vorschlag unterbreitet, eine strengere Zertifizierung (FSC) als die Bestehende ergebnisoffen zu prüfen. Dafür fand sich aber keine Mehrheit. „Wie alles, was wir jetzt tun, bleibt auch unser aktueller Vorschlag ein Lotteriespiel, dessen Ergebnis wir wohl erst in etwa 50 Jahren kennen. Wir wollen vor allem auf die Kräfte der Natur vertrauen,“ so Jochen Ruoff abschließend. red