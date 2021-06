Grüne fordern Informationen zur Bauschutt-Recyclinganlage

Lindenfels. Die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung wird in ihrer Sitzung am heutigen Abend um 19 Uhr im Feuerwehrhaus doch nicht darüber beraten, ob der Verkauf des Grundstücks bei Kolmbach rückgängig gemacht werden soll, auf dem ein Investor einen Betriebshof mit Bauschutt-Recyclinganlage einrichten will. Die Grünen werden ihren entsprechenden Antrag zurückziehen, wie Fraktionsvorsitzender Jochen Ruoff gestern ankündigte.

AdUnit urban-intext1

Bei der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am Montag hatte der Antrag keine Mehrheit bekommen, mit zwei zu fünf Stimmen sprach sich der Ausschuss dagegen aus, der Stadtverordnetenversammlung die Annahme zu empfehlen. Es mache daher keinen Sinn, den Grundstücksverkauf nun erneut zu bestätigen, sagte Ruoff.

Erstmals wurde das Grundstücksgeschäft 2018 in nichtöffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Nach vehementen Protesten von Anwohnern aus Kolmbach und Gadernheim kam es Ende 2019 erneut auf die Tagesordnung, dieses Mal öffentlich. Auch damals fand das Ansinnen, den Verkaufsbeschluss aufzuheben, keine Mehrheit.

„Wir wollen aber nicht aufgeben“, sagte Ruoff zur Rücknahme des aktuellen Antrags. In einer der kommenden Sitzungen – nicht heute – wollten die Grünen den Antrag stellen, das Thema im Bauausschuss zu behandeln. Dabei sollten vor allem Fragen zum Projekt beantwortet werden. „So wollen wir die jetzt noch fehlende Transparenz herstellen“, kündigte Ruoff an.

AdUnit urban-intext2

Mangel an Informationen moniert

Ein oft wiederholter Kritikpunkt lautet, die Informationslage zu dem umstrittenen Projekt sei zu dürftig. Mehrere Stadtverordnete haben im Nachhinein betont, bei der Abstimmung 2018 nicht gewusst zu haben, dass es um einen Platz für eine Recyclinganlage geht. Die Ortsvorsteher von Gadernheim und Kolmbach haben erst kürzlich moniert, es sei nach wie vor kaum etwas über den aktuellen Stand zu erfahren.

Klageweg offen

Mittlerweile beschäftigt sich das Regierungspräsidium Darmstadt mit dem Genehmigungsverfahren. „Das Regierungspräsidium bewertet, ob eine solche Anlage genehmigt werden kann, aber nicht, ob sie gut und richtig ist“, sagte Ruoff. Um diese Frage sei es zuvor im Stadtparlament gegangen.

AdUnit urban-intext3

Auch die Stadt habe es aber versäumt, über das Projekt zu informieren. Zwar sei sie dazu nicht verpflichtet gewesen. „Sie hätte sich damit aber einiges ersparen können. Was man nicht tun muss, kann man tun“, ist der Grünen-Fraktionsvorsitzende überzeugt. Genehmigt das Regierungspräsidium die Anlage, bleibt noch der Klageweg offen. Bei der Schaffung der besagten Transparenz gehe es auch darum, jenen entgegenzukommen, die diesen Weg beschreiten wollen, erläuterte Ruoff.

AdUnit urban-intext4