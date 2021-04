Großeinsatz in Fürth nach Kellerbrand

Mit einem Großaufgebot ist am Dienstagabend die Feuerwehr auf das Gelände der ehemaligen Molkerei in Fürth geeilt. Dort war laut Heppenheimer Polizei eine „unklare Rauchentwicklung“ festgestellt worden. Es handelte sich aber nur um einen kleinen Kellerbrand. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre das Feuer in der großen Holzhackschnitzelanlage ausgebrochen, die den Gebäudekomplex mit Energie versorgt.

AdUnit urban-intext1

Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei wurden um 19.41 Uhr alarmiert. Bürgermeister Volker Oehlenschläger, selbst aktiver Brandschützer, wurde in der zeitgleich stattfindenden Gemeindevertretersitzung informiert und gab die Nachricht an den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Bernd Schmitt, der Inhaber des Geländes, weiter, der sofort aufbrach.

Als er vor Ort ankam, hatten die Einsatzkräfte, die mit Atemschutzgeräten ausgestattet waren, den kleinen Brand in dem Kellerraum schon gelöscht. So meldete Markus Meißner von der Einsatzleitung um 20.20 Uhr „Feuer aus“.So gab es auch keine Verletzten. jün