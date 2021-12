Gottesdienste mit 3 G-Regel und Voranmeldung

Lindenfels. Ab dem heutigen Freitag, 17. Dezember, ist der Zutritt zu den Gottesdiensten der Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels nur noch mit einem gültigen 3 G-Nachweis möglich, wie die Pfarrgruppe in einer Pressemeldung mitteilt. Das bedeutet, dass die Gläubigen entweder genesen oder geimpft sein müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, können sie sich testen lassen, ein solcher Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss in einer zertifizierten Teststation durchgeführt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitglieder des Ordnungsteams sind verpflichtet den 3G-Status am Eingang zu kontrollieren. Alle Gottesdienstbesucher sollten bei der Kontrolle mithelfen und die Nachweise zusammen mit einem gültigen Ausweis bereithalten. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten die Verantwortlichen der Pfarrgruppe die Gottesdienstbesucher, 15 Minuten vor Beginn der Messe zu erscheinen. Weiterhin gilt neben den Hygiene- und Abstandsregeln eine Maskenpflicht am Platz.

Weiterhin sollten sich Gottesdienstbesucher in den Pfarrämtern Fürth und Lindenfels voranmelden. Das Pfarrbüro Fürth ist montags und freitags von 8 bis 10 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 11 sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 06253/5027 oder per E-Mail unter kath.pfarramt.fuerth@t-online.de erreichbar. Im Pfarramt Lindenfels ist eine Voranmeldung montags von 15 bis 17 und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter 06255/952173 sowie per Mail unter kath.pfarramt-lindenfels@t-online.de möglich. mw