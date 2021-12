Gottesdienste in Präsenz und per Video

Winterkasten. Mit einem „hybriden“ Angebot möchte die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten das diesjährige Weihnachtsfest gestalten, einem Wechsel von Gottesdiensten in Präsenz und digital. Auftakt ist am Heiligabend (24. Dezember) um 16 Uhr die musikalische Christvesper. Der Jugendchor zeigt dabei das heitere Krippenspiel „Ey, Mann, Gloria“, das auf frische Weise die Weihnachtsgeschichte nacherzählt: Maria und Josef buchen ein Hotel in Bethlehem, aber die Buchung klappt nicht und die junge Familie im Stall fühlt sich mit den Bedürfnissen des Neugeborenen etwas überfordert.

Die Aufführung findet auf dem Parkplatz der Firma Kopp am Raupenstein statt, Pkw-Parkplätze gibt es dort nicht. Die Anzahl der möglichen Zuschauer ist begrenzt, es gelten unbedingte Maskenpflicht (FFP2 ab 12 Jahre, darunter chirurgische Maske) und Abstandsgebot. Bei Regen muss die Aufführung ausfallen. Das gleiche Krippenspiel kann aber ab 17 Uhr als Online-Gottesdienst mitgefeiert werden.

Um 21.30 Uhr lädt die Gemeinde zur Feier der Christmette im Kerzenschein vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum in die Waldhufenkirche ein. Unter dem Titel „Weihnachten steht Kopf“, gibt es viel weihnachtliche Musik von Organist Andreas Schäfer zu hören und zu singen. Für diesen Gottesdienst gilt die 2 G-Regel, die Impf- oder Genesenenzertifikate müssen am Eingang kontrolliert werden, ein Test reicht nicht. In der Kirche gibt es derzeit nur 42 Plätze, auch hier ist unbedingte Maskenpflicht (FFP2 ab 12 Jahre, darunter chirurgische Maske).

„Am ersten Weihnachtstag kommt die Kirche, da die Leut´ nicht zu ihr kommen wollen oder können, zu die Leut´“, wie Pfarrer Sebastian Hesselmann schmunzelnd mitteilt. Ab 9.45 Uhr gibt es „Weihachten vom Lkw“. Eine ortsansässige Spedition fährt den Corona-Mini-Chor und Christian Gärtner am Klavier sowie den Pfarrer zu musikalischen Kurz-Gottesdiensten durch Winterkasten und Laudenau. Erste Station ist im Laudenau am Teich, die zweite um 10.30 Uhr vor dem Haupteingang der Eleonoren-Klinik, die dritte um 11.15 Uhr vor Betriebsgelände der Firma Hofmann im Unterdorf in Winterkasten.

Zusätzlich gibt es ab 10 Uhr einen festlichen Weihnachtsgottesdienst aus der Waldhufenkirche online zu sehen, der von Mitgliedern des Kirchenchors der Gemeinde mitgestaltet wird. Hier stehen der Weihnachtsbaum, den Mitglieder des Kirchenvorstands geschmückt haben, und die Weihnachtskrippe des Bildhauers Friedrich Höfer im bildlichen Vordergrund, die in diesem Jahr auch Thema des Gemeindebriefs „Bergauf“ war. Dieser Gottesdienst ist auch am zweiten Weihnachtstag abrufbar. An beiden Tagen ist zudem die Waldhufenkirche für einen Besuch geöffnet. Für Kinder liegen kleine Weihnachtsgaben bereit.

Die Kirchengemeinde teilt zudem mit, dass die Zugangsregeln in die Waldhufenkirche geändert wurden. Einmal im Monat wird (nach Maßgabe der Entwicklung der Pandemie) ein Gottesdienst angeboten, für den die 3 G-Regel gilt, also ein maximal 24 Stunden alter Schnell-Test eines Testzentrums. Eine Selbsttestung vor Ort ist nicht möglich. Erstmals wird diese Regelung bei dem zweiten Gottesdienst am 31. Dezember (18.15 Uhr) angewandt. red

Info: Das Online-Gottesdienste sind auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar oder auf der Homepage der Gemeinde unter ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com