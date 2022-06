Gottesdienste für Familien in Fürth

Lindenfels. Morgen (Sonntag) feiert die katholische Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels zwei Familiengottesdienste. Das Fürther Team lädt ein zur Familienmesse ab 9.30 Uhr in die Steinbachwiesen. Anschließend gibt es Gelegenheit zum Picknick. Essen und Getränke sollten selbst mitgebracht werden. Das Hochamt in der Pfarrkirche entfällt an diesem Morgen.

Auf dem Platz hinter der Walburgiskapelle in Weschnitz gestaltet das Familiengottesdienst-Team aus Krumbach am Sonntag eine Wortgottesfeier besonders für Kinder und Familien. Beginn ist um 15.30 Uhr mit anschließender Möglichkeit zum gemeinsamen Picknick. Auch hier sollte eigene Verpflegung mitgebracht werden. red