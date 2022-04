Gottesdienst zum Tag der Arbeit

Winterkasten. Mit zwei Veranstaltungen geht die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in das kommende Wochenende. Am Sonntag (1. Mai) findet um 10 Uhr ein Gottesdienst am Tag der Arbeit statt. Auf heitere Weise wird versucht, sich dem Thema anhand der biblischen Geschichte von der Sintflut anzunähern. Dieser Gottesdienst wird von Pfarrerin Barbara Holzapfel-Hesselmann und Andreas Schäfer als Kirchenmusiker gehalten; Pfarrer Sebastian Hesselmann predigt zur gleichen Zeit in der Michaelskirche in Reichelsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 17 Uhr gibt es eine Neuauflage von „Sing and praise“. Elisha Mbukwa and friends werden etwa 45 Minuten moderne und mitreißende Gospelmusik gestalten. Mbukwa stammt aus Tansania. Seit 2017 hält er sich immer wieder in Deutschland für Konzerte auf und singt eigene Lieder in Englisch, Suaheli und Deutsch. Begleitet er von Simone Spielmann und einigen Mitgliedern des Jugendchors der Gemeinde. Der Eintritt ist frei.

Es wird um eine Anmeldung per Mail an Simone Spielmann gebeten: simonespielmann@aol.com. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2