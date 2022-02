Gottesdienst wird per Internet übertragen

Winterkasten. Zur Gestaltung eines eigenen Online-Gottesdienstes hat sich der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten verabredet. Am Sonntag (27. Juli) ab 10 Uhr veranstalten elf Frauen und Männer des Leitungsgremiums gemeinsam die Andacht aus der Waldhufenkirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei geht es um Talente, die jeder mitbringt. Diese werden symbolisiert durch Gegenstände aus dem Leben der jeweiligen, die in einen Schatzkoffer für die gemeinsame Reise gepackt werden. Einzelne Mitglieder müssen dabei zeitbedingt online zugeschaltet werden.

Es darf auch ein Lied durch den Kirchenvorstands-Chor nicht fehlen. Die Musik dazu und weitere musikalische Werke übernimmt Andreas Schäfer, Christian Gärtner hat die Aufnahmeleitung. Die kurze Predigt von Pfarrer Sebastian Hesselmann über die Geschichte von den anvertrauten Talenten aus dem Matthäus-Evangelium wird für Hörgeschädigte mit einem Textband unterlegt, so dass auch sie den Gottesdienst verfolgen können. Diesen Service bietet Aufnahmeleiter Christian Gärtner ab sofort für alle Online-Gottesdienste aus Winterkasten an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusätzlich findet in der Waldhufenkirche an dem Sonntag um 17 Uhr das nachgeholte Gospelkonzert mit Elisha Mbukwa and friends statt. Dazu ist eine Anmeldung per Mail bei Simone Spielmann erforderlich (simonespielmann@aol.com).

Der Online-Gottesdienst ist auf Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ oder auf ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com am Sonntag ab 10 Uhr abrufbar. red