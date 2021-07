Gottesdienst und Odenwälder Abend in Winterkasten

Winterkasten. Ein Zusammentreffen und Zusammenspiel von Klavier und Akkordeon gab es in einem Abendgottesdienst in der Kirchengemeinde Winterkasten. Der ehemalige Laudenauer Ortsvorsteher Siegfried Schäfer und Kirchenmusiker Christian Gärtner musizierten auf ihren Instrumenten.

Im Anschluss daran gestaltete Schäfer am Akkordeon einen Abend mit Odenwälder Musik, den zahlreiche Besucher zum begeisterten Mitsingen nach langer Zeit der Stille wegen des Gesangsverbotes nutzten. Während des Gottesdienstes rief Pfarrer Sebastian Hesselmann zu Spenden für die Flutopfer in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf. In Erinnerung daran, dass auch Winterkasten und Laudenau schon von Überschwemmungen betroffen waren, wurden in den Klingelbeutel 564 Euro eingelegt, die von der Gemeinde aufgestockt und noch am selben Abend weitergeleitet wurden. Pfarrer Hesselmann bedankte sich im Namen des Kirchenvorstands für die Hilfe. red/Bild: Kirche