Gottesdienst über Märchen

Winterkasten. Das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ steht als Mini-Puppen-Theater am Anfang des Internet-Gottesdienstes, zu dem die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag, 22. August, ab 10 Uhr einlädt. Diesmal macht sich das Team um Aufnahmeleiter Christian Gärtner und Pfarrer Sebastian Hesselmann in der Waldhufenkirche in Wort, Musik und Bild Gedanken um schicke Kleidung, Eitelkeit und manches mehr.

Dabei wird auch etwas Großes „in den Sack gesteckt“, wie die Kirchengemeinde ankündigte. Der Gottesdienst kann nicht nur am Sonntag, sondern auch darüber hinaus im Internet angeschaut werden.

Feier für die Schulanfänger

Der nächste Präsenz-Gottesdienst in Winterkasten ist am Sonntag, 29. August, ab 10 Uhr, bei trockenem Wetter im Pfarrgarten. Es ist der Picknickdecken-Gottesdienst zum Schulanfang, der besonders für die Schüler und ihre Familien gedacht ist. Alle Besucher sind eingeladen, sich für den Gottesdienst eine Decke und gerne ein Picknick mitzubringen. Bei Regen ist die Feier in der Waldhufen-Kirche, dann allerdings mit Zugangsbeschränkung. red