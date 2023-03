Gottesdienst mit „Klangfarben“

Winterkasten. Anlässlich des Frühlingsanfangs lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag, 19. März, um 11 Uhr zu einem Gottesdienst in der Waldhufenkirche in Winterkasten ein. Der neugegründete Chor „Klangfarben“ unter seiner Dirigentin Beatrix von Gemünden sowie Kirchenmusiker Christian Gärtner am Klavier gestalten die Feier musikalisch.

Das Märchen von der Schneekönigin von Hans-Christian Andersen und ein Text aus dem Alten Testament über die Liebe zweier junger Menschen ergänzen den frühlingshaften Reigen. Heißer Kirchenkaffee schon zum Gottesdienst wird im Kirchenraum die Gemüter wecken. red