Gottesdienst mit Ehrungen

Winterkasten. Gleich sechs Mitarbeiterinnen werden in einem Gospel-Gottesdienst geehrt, zu dem die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag (31. Oktober) um 10 Uhr in die Waldhufenkirche einlädt. Ursula Daum und Helga Scheerer treten nach jahrzehntelanger Mitarbeit in der Gemeinde in den Ruhestand oder sind es schon.

Marie-Christine Helferich ist seit 15 Jahren Erzieherin am evangelischen Kindergarten Morgenstern und auch dessen Leiterin, so wie Simone Spielmann seit 15 Jahren den von ihr aufgebauten Kinder- und Jugendchor leitet.

Für zehnjährige Mitarbeit als Erzieherin im Kindergarten wird Isabel Schlappig gedankt ebenso wie Carola Kredel, die genauso lange die unermüdliche Küsterin der Kirche ist. Den Gottesdienst gestaltet der Gospelchor Winterkasten/Laudenau unter Gabriele Thielitz mit. Die Chormitglieder freuen sich, nach langer Pause wieder unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen auftreten zu dürfen. Gleichzeitig wirkt mit Gerd Epting aus Reichelsheim erstmals ein neuer Prädikant (Laienprediger) in Ausbildung mit, für den Pfarrer Sebastian Hesselmann das Mentorat für die praktischen Erfahrungen in einer Kirchengemeinde übernommen hat.

Nach dem Gottesdienst ist die Gemeinde zu einem Sektempfang eingeladen, bevor vom Team für die Online-Gottesdienste noch ein weiterer Gottesdienst gestaltet und aufgezeichnet werden wird. red

