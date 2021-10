Lindenfels. Nachdem die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels aus Infektionsschutzgründen in den vergangenen Monaten auf Abendmahlsfeiern verzichtet hatte, lädt sie für den kommenden Sonntag, 3. Oktober, zu einem Erntedankgottesdienst mit Corona konformem Abendmahl in ihre Kirche ein. Beginn ist um 10 Uhr. Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig freut sich auf die so lange vermisste Mahlgemeinschaft mit ihrer Gemeinde. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von Petra Meister. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1