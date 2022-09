Gottesdienst in Winterkasten zum Schulanfang

Winterkasten. Zu ihrem traditionellen Schulanfangsgottesdienst für Familien lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Sonntag) um 10.30 Uhr in die Waldhufenkirche im Röttweg ein. Dabei hat die Kirchengemeinde alle Schüler, besonders aber die neuen Erstklässler und die Schulwechsler im Blick. In diesem Jahr wird es um Papas gehen, die nicht in Panik geraten sollten, wenn ihre Kinder größer werden, und um einen wirklichen sportlichen Wettkampf auf dem Wasser für die Kinder und Jugendlichen, die dazu Lust haben. Wasser wird überhaupt ein Schwerpunkt sein, denn in dem Gottesdienst wird auch ein Kind getauft werden. Die heitere Musik gestaltet Kirchenmusiker Andreas Schäfer. Gäste von auswärts sind willkommen.

Am darauffolgenden Sonntag, 11. September, gestaltet ab 10 Uhr der Kirchenchor einen Volkslieder-Gottesdienst. red