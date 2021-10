Gottesdienst in Winterkasten: Gedanken über „Dinge von früher“

Winterkasten. Wenn ein Grammophon leicht krächzend mit dem Harry-Lime-Theme aus dem Film „Der dritte Mann“ einen Gottesdienst eröffnet und ihn mit einem Samba schließt, dann muss dieser Gottesdienst aus Winterkasten kommen. So oder ähnlich hat das Gottesdienst-Team um Aufnahmeleiter Christian Gärtner gedacht, das für Sonntag (24.Oktober) ab 10 Uhr zu einem Online-Gottesdienst in die Waldhufenkirche einlädt.

„Dinge von früher“ ist er betitelt. Er lade zu Gedankenspaziergängen und Erinnerungen ein. Gerade jetzt, wo das Jahr sich seinem Ende zuneigt, könne es wohltuend sein, sich bestimmte persönliche Dinge noch einmal vor Augen zu führen, heißt es in der Ankündigung.

Eine Rolle spielt dabei ein Grammophon, das Pfarrer Sebastian Hesselmann in den Tiefen eines großen Kleiderschrankes wiederfand, woran die Anfangsmusik aus den Tiefen der Wiener Unterwelt erinnert. Musikalischgetragen wird der Gottesdienst auch vom verstärkten Corona-Minichor und Andreas Schäfer, der unter anderem „River flows in you“ von Yuruma spielt.

Der nächste Präsenz-Gottesdienst findet in Winterkasten am Sonntag, 31. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche statt. Er wird vom Gospelchor mitgestaltet, zudem werden dabei eine Reihe Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde geehrt. red

Info: Der Online-Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar oder unter ev-kirche-winterkasten.jimdofree.com