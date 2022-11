Gottesdienst in Winterkasten

Winterkasten. Ein Wiedersehen mit der Prädikantin Waltraud Frassine aus Reichelsheim gibt es morgen (Sonntag) um 10 Uhr in der Waldhufenkirche in Winterkasten. Seit Beginn der Corona-Pandemie war Frassine in Winterkasten nicht mehr zu hören gewesen.

Unter der Überschrift „Werde Noah – rette die Welt“ macht sie sich Gedanken über die Ängste, die Menschen in sich tragen, was ihre Zukunft und die Zukunft der Erde betrifft. „Menschen haben die Freiheit sich zu entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Deshalb kann jedermann auch werden wie einst Noah mit seiner Arche zu Beginn der Sintflut, dass er andere mit ins Boot holt und das Überleben von Gottes Schöpfung sichert“, heißt es in einer Einladung. Dazu seien aber eben auch bestimmte Weisungen zu beachten.

Die Musik, zu der auch Lieder aus dem Gesangbuch EGplus gesungen werden, gestaltet Andreas Schäfer. red