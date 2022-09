Gottesdienst in Lindenfels

Lindenfels. Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt ein zu einem Gottesdienst morgen (Sonntag) ab 17 Uhr. Zu Gast ist Pfarrer Steffen Bauer, der Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Ehrenamtsakademie will die Ehrenamtlichen vor allem in den Leitungsgremien über relevante Fragen der Kirche schulen, weiterbilden und informieren. Sie versteht sich auch als Forum für die zentralen Fragen von Kirche und Gesellschaft.

Im Zentrum des Gottesdienstes steht das „Priestertum aller Getauften“. Berufen zur Verkündigung sind demnach alle getauften Menschen, die die christliche Botschaft weitertragen wollen. Der Gottesdienst wird sich damit auseinandersetzen und gemeinsam von Pfarrer Bauer und Ehrenamtlichen aus dem Kirchenvorstand gestaltet werden. So wird die Predigt zu einem Dialog der Beteiligten am Gottesdienst.

Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zu einem Empfang ein, bei dem die Gelegenheit zum Austausch besteht. red