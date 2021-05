Gottesdienst in den Steinbachwiesen

Lindenfels. Im gesamten Monat Mai finden zahlreiche Veranstaltungen in der Fürther Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer statt, wie der Ortsausschuss in einer Pressemeldung bekannt gab.

Am kommenden Donnerstag, 13. Mai, gibt es einen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, der an seinen traditionellen Platz in den Fürther Steinbachwiesen zurückkehrt. Wenn es das Wetter und die Corona-Regelungen zu lassen, geht es um 10 Uhr direkt in der Naherholungsanlage los. Die Prozession wird aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie deren Überwachung ausfallen.

Die Gottesdienstbesucher werden um Anmeldung im Pfarrbüro gebeten und sollen sich eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Außerdem stellt die Katholische junge Gemeinde Stühle zur Verfügung. Des Weiteren gelten auch an der frischen Luft die Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

Weiter geht es dann am Sonntag, 16. Mai, um 18 Uhr mit der Maiandacht, die von der Kolpingsfamilie gestaltet wird, ehe die Caritas den Reigen der Maiandachten am 30. Mai ab 18 Uhr beenden wird.

Für alle Andachten gilt die Aufforderung, sich zuvor im Pfarrbüro anzumelden und die Hygienevorschriften zu beachten. Das Angebot der Maiandachten richtet sich an alle Gläubigen der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels.

Abschließend weist der Ortsausschuss daraufhin, dass an Pfingsten, 23. und 24. Mai, wieder eine Kiste mit Gebetsimpulsen vor der Kirchentür stehen wird, aus der sich diejenigen, die keinen Gottesdienst besuchen können, eine kleine Inspiration nehmen können. mw

