Gottesdienst gegen Rassismus

Fränkisch-Crumbach. „Misch Dich ein“ – zu diesem Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus gibt es am Palmsonntag, 2. April, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Fränkisch-Crumbach einen Gottesdienst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem letzten Gottesdienst in der Passionszeit geht es darum, wie Menschen unter Rassismus leiden und warum das alle betrifft. Welche Haltung bietet der christliche Glaube? Was bedeutet es, sich einzumischen?

Die Feier wird von Margit Binz gestaltet. Binz ist Pfarrerin für Ökumene und interreligiösen Dialog im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald. red