Gottesdienst für Pilger

Lindenfels. Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt für den morgigen Sonntag, 17. Oktober, um 10 Uhr zu einem Pilgergottesdienst in ihre Kirche ein. Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig wird eine Gruppe von Menschen mit und ohne Handicap begrüßen, die zwischen dem 15. und dem 20. Oktober den 84 Kilometer langen Pilgerweg Camino Incluso absolvieren.

Der Pfad wurde durch den Geopark Bergstraße-Odenwald von Auerbach nach Heidelberg angelegt. Auf den Etappen können sich Menschen anschließen und die Gruppe ein Stück ihres Wegs begleiten. Interessierte können sich im Pfarrbüro oder per E-Mail: frankgkboehm@ hotmail.com) anmelden.

Die evangelische Kirche in Lindenfels ist auch eine Stempelstelle. Der Pilgerstempel sowie ein interreligiöses Pilgerbuch befinden sich in einem von Schülern gestalteten Kasten vor dem Portal der Kirche. Der „Pilgerweg für alle“, der mit Elektrorollstuhl, Schieberollstuhl, Trekking-Handbike mit Hilfsmotor und Bollerwagen erprobt wurde, ging aus einem Schulprojekt der Stephen-Hawking-Schule in Heidelberg hervor und entwickelt sich mit allen weiter, die sich auf ihm auf den Weg machen.

In Fürth wird Suppe serviert

Nach dem Gottesdienst in Lindenfels und dem Empfang des Pilgersegens durch Pfarrerin Grimm-Helbig zieht die Pilgergruppe am Sonntag weiter nach Fürth, wo sie an der dortigen evangelischen Kirche mit einer Suppenmahlzeit empfangen wird, zu der die Fürther Gemeinde einlädt. red

