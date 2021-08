Fürth/Lindenfels. Eine Eucharistiefeier für Ehejubilare ist am Samstag, 11. September, in der Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels. Beginn ist um 16 Uhr in der Pfarrkirche Johannes der Täufer. Hierbei wird der Ehesegen erneuert.

Teilnehmen dürfen nicht nur Ehepaare, welche silberne, goldene oder diamantene Hochzeit feiern. Es sind alle Ehepaare eingeladen, die kirchlich verheiratet sind. red