Gospelkonzert mit Elisha Mbukwa in Winterkasten

Winterkasten. Vielen Menschen in der Region ist der tansanische Musiker Elisha Mbukwa noch in Erinnerung, der in den Jahren 2019 und 2020 auch in Winterkasten bei drei Konzerten beziehungsweise Gottesdiensten sein Publikum begeisterte.

Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, um 17 Uhr ist es wieder soweit: Unter dem Titel „Sing and praise“ werden Elisha Mbukwa and friends rund 45 Minuten moderne und mitreißende Gospelmusik gestalten. Dazu wird herzlich eingeladen. Elisha Mbukwa stammt aus Daressalam in Tansania. Er ist Sänger und Songwriter; auf der Plattform Youtube hat ein Lied von ihm 400000 Klicks.

Regelmäßige Reihe geplant

Seit 2017 hält sich Mbukwa immer wieder in Deutschland für Konzerte auf und singt eigene Lieder in Englisch, Suaheli und Deutsch.

Auf fröhliche, sympathische und einladende Art erzählt er dabei musikalisch von gelebtem Glauben, den er mit Menschen teilen möchte. Die Veranstaltung soll der Auftakt zu einer regelmäßigen Reihe mit vier Abenden im Jahr 2022 sein.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten hat dafür gerne die Waldhufenkirche zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung..

Auch der Jugendchor macht mit

Begleitet wird Elisha Mbukwa von Simone Spielmann und einigen Mitgliedern des Jugendchors der Gemeinde. Alicia Lorenz spielt am Cajón. Für die Technik wird Stephan Lauterbach verantwortlich sein. Der Eintritt für die Veranstaltung am Sonntag ist frei.

Da die Waldhufenkirche momentan nur für 45 Personen zugelassen ist, wird vorab um eine Anmeldung per Mail an Simone Spielmann gebeten. red