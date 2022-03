Glocken läuten täglich in Lindenfels

Lindenfels. Die Kirchengemeinde Lindenfels ist zutiefst betroffen und erschüttert von dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Wir sind in Gedanken und im Gebet bei den Menschen und der Ukraine und bei den Menschen in Russland, die diesen Krieg verurteilen und unter den Konsequenzen zu leiden haben“, heißt es in einer Erklärung.

Die Glocken der Kirche läuten jeden Tag um 12 Uhr für zehn Minuten. „Wir wollen damit anregen, innezuhalten und für die Menschen in der Ukraine zu beten. Sie sind gerade Opfer eines Angriffskrieges, den der russische Präsident befohlen hat.“ Die Botschaft der ersten Vollversammlung des Weltkirchenrates in Amsterdam 1948 – „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ – habe nichts von ihrer Gültigkeit verloren.

In den Gottesdiensten will die Gemeinde der Opfer gedenken und für ein Ende von Not und Leiden beten. Morgen (Sonntag) wird die Kollekte für Projekte in den an die Ukraine angrenzenden Ländern gesammelt, die den Geflüchteten konkret helfen.

Der Beitrag auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“, der für Sonntag, 13. März, vorgesehen ist, werde sich ebenfalls mit der Situation in der Ukraine beschäftigen, kündigte die Kirchengemeinde an. red