Lindenfels. In Lindenfels ist am Samstagnachmittag eine Gleitschirmfliegerin abgestürzt. Die Frau war nach einer Meldung der Polizei vom Startpunkt am alten Steinbruch ins Tal geflogen. Kurz vor dem Landeplatz verfing sie sich mit ihrem Schirm in einem Baum.

AdUnit urban-intext1

Die Gleitschirmfliegerin verfing sich in einem Baum. © Strieder

Durch die Feuerwehr und ein Höhenrettungsteam wurde die 33-jährige Pilotin aus Mannheim unverletzt gerettet. tm/pol